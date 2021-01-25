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مكة.. ضبط 3 مواطنين تباهوا بإطلاق النار في إحدى المناسبات

مكة.. ضبط 3 مواطنين تباهوا بإطلاق النار في إحدى المناسبات
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، من القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر فيه أشخاص يطلقون أعيرة نارية في الهواء أثناء حضورهم لإحدى المناسبات، متباهين بفعلتهم ومعرضين أنفسهم والأخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر.

وأضاف الرائد محمد الغامدي، أنه جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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