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تبوك.. ضبط مواطن يحمل سلاحاً نارياً ويسيء لرجال الأمن على مواقع التواصل

تبوك.. ضبط مواطن يحمل سلاحاً نارياً ويسيء لرجال الأمن على مواقع التواصل
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة تبوك من القبض على شخص أساء لرجال الأمن في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل.

وأوضحت شرطة تبوك أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يحمل سلاحًا ناريًا، وأساء إلى رجال الأمن في مقطع آخر، ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل من الله – عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وتابعت شرطة منطقة تبوك أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته لفرع النيابة العامة.

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