هل يؤثر الضغط على نوم الإنسان؟.. استشاري يوضح

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أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، مدى وجود علاقة بين مرض الضغط وحصول الإنسان على نوم هادئ.

وقال “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “إنه لن يتمتع بنوم هادئ من لم يتحكم بضغطه”.

ويمكن أن يؤدي ضغط الدم المرتفع إلى السكتة الدماغية عن طريق إتلاف وإضعاف الأوعية الدموية في الدماغ، مما يؤدي إلى ضيقها أو تمزقها أو تسريبها.

كما يمكن لضغط الدم المرتفع أيضًا أن يتسبب في تشكل جلطات دموية في الشرايين المؤدية إلى الدماغ، مما يعوق من تدفق الدم وإحتمال الإصابة بسكتة دماغية.

وينصح الأطباء مرضى ضغط الدم بشرب الماء لتنشيط الدورة الدموية وتناول الطعام الصحي الغني بالخضروات والفيتامينات

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الضغط في جسم الإنسان السليم هي ١٢٠/٨٠.