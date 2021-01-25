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في موقف نبيل.. مواطن يتفاجأ برسالة اعتذار من شخص صدم سيارته وأبلغ عن الحادث عبر «نجم»

في موقف نبيل.. مواطن يتفاجأ برسالة اعتذار من شخص صدم سيارته وأبلغ عن الحادث عبر «نجم»
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تواصل – فريق التحرير:

روى الإعلامي زيد الغيث، موقفاً نبيلاً حدث معه بعد أن صدم أحد الأشخاص سيارته وهي متوقفة دون أن يراه.

وقال الغيث، في تغريدة على حسابه بتويتر: إنه أوقف سيارته فقام أحد الأشخاص بصدمها من الخلف، ولكن المفاجأة في الرسالة التي تركها مرتكب الحادث.

وأكد الغيث أن من قام بصدم السيارة يستطيع أن يختفي عن الأنظار دون أن يلاحظه أحد، ولكنه كتب رسالة يعتذر فيها عن صدمه السيارة، وذكر في الرسالة أنه قام بالإبلاغ عن نفسه بالاتصال على “نجم” وأرفق رقم البلاغ، كما أرفق رقم هاتفه.

وأشاد الغيث، بما فعله الشخص الذي صدم سيارته، وعلق على فعلته قائلاً: “نمط راقي في الاعتذار والتعامل المميز.. شكراً أيها النبيل”.

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