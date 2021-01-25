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«شاومي» تعتزم إطلاق سوارها الجديد.. تعرّف على الموعد والمزايا

«شاومي» تعتزم إطلاق سوارها الجديد.. تعرّف على الموعد والمزايا
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تواصل- فريق التحرير:

تعتزم شركة “شاومي” عرض الجيل الجديد من سوارها Xiaomi Mi Band، في أوائل الصيف.

ووفقاً لـ” سبوتنيك” ، سيحمل اسم هذه النسخة المحدثة من السوار Mi Smart Band 6 ، لكنها تحمل الآن الاسم الرمزي “Pangu”.

وسيتم إطلاق السوار مرة أخرى بنسختين الصينية والعالمية وستزود النسخة الصينية بنظام الدفع دون اللمس في حين لن تزود النسخة الثانية بهذا النظام.

وسيكون للجهاز القابل للارتداء وظائف معروفة من منتجات شركة Xiaomi Huami الفرعية، بحسب ما نشر موقع “geekdoing”.

ومن مزايا السوار أنه سيكون قادرا على قياس نسبة الأكسجين في الدم ودعم المساعد الصوتي Alexa. كما سيزداد حجم  قطر الشاشة التي تعمل باللمس، الذي يبلغ 1.1 بوصة في الجيل الخامس، كما أنه من المتوقع أن تحتوي الأداة الذكية على نظام GPS مدمج.

 

 

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