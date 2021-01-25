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«الشورى» يوافق على مشروع نظام التخصيص

«الشورى» يوافق على مشروع نظام التخصيص
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تواصل- فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع نظام التخصيص والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد أبو ساق.

وفي سياق مختلف، طالب المجلس، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إعادة النظر في هيكلته وتوجهه الاستراتيجي وفق الأسس التنظيمية المتعارف عليها لبناء الهياكل، ووفق قواعد الحوكمة ووفق ما يمكنه من إبراز أنشطته الأساسية وتلافي المشكلات التنظيمية وبما يحقق كفاءة الإنفاق.

ودعا المجلس، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له.

 

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