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«الدفاع المدني» يحذر من إهمال الصيانة الدورية لـ«السخانات الكهربائية»

«الدفاع المدني» يحذر من إهمال الصيانة الدورية لـ«السخانات الكهربائية»
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من المخاطر المترتبة على عدم توافر الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية خلال فترة الشتاء، ما يتطلب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتطبيق معايير واشتراطات السلامة اللازمة لفحصها والتأكد من سلامة تمديداتها الكهربائية.

وأكدت أن أبرز مصادر الخطر في السخانات، عطل جهاز المنظم «الترموستات»، الذي يتحكم بدرجة حرارة المياه واستمراريتها في التسخين، ما يؤدي إلى ارتفاعها وزيادة الضغط الداخلي الذي يسبب الانفجار عند وجود عطل في صمام تخفيف الضغط، إضافة إلى رداءة تصنيع بعض أنواعها.

ودعت المديرية العامة إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، متمنية السلامة للجميع.

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