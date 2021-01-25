وزير الطاقة: برنامج إحلال الطاقة الشمسية والغاز سيوفر عائدات مالية كانت تذهب هدراً (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن إعادة هيكلة قطاع الطاقة سيكون له نتائج إيجابية.

وأوضح وزير الطاقة، أن أهم هذه النتائج تمكين هذا القطاع وإعادة بناءه ليكون أكثر قدرة واستجابة لتطلعات المجتمع في المستقبل، والتي منها على سبيل المثال برنامج إحلال الطاقة الشمسية والغاز بدلا من السوائل البترولية.

وأضاف أن هذا البرنامج سيكون من أهم وأكبر البرامج التي سوف تنفذ بما له من قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، ولما سيوفره من عائدات مالية كانت تذهب هدراً.