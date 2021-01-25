لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.. وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف ميكانيكي (الجبيل).

– أخصائي تقنية معلومات (الرياض).

– أخصائي المواد (الجبيل).

– مشرف أول ميكانيكي (الجبيل).

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.