«آبل» تطلق نظام التشغيل الجديد iOS 14.4 قريباً.. تعرّف على المزايا 

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توقع تقرير تقني نشر مؤخراً إصدار شركة “آبل” تحديثاً جديداً لنظام التشغيل الخاص بهواتفها الذكية هو iOS 14.4 على أجهزة “أيفون”، ، قريباً جداً.

ويهدف التحديث الجديد لإزالة أي أخطاء ولتحسين التوافق مع التطبيقات، وفيما يلي جميع التغييرات التي يمكن توقعها في التحديث الجديد، وفقاً لصحيفة “إنديان إكسبرس”-

ضوابط HomePod Mini الجديدة

عندما يكون جهاز آيفون آبل الجديد بالقرب من مكبر الصوت HomePod Mini، سيبدأ إيقاع اللمس الناعم تلقائيًا. علاوة على ذلك، سيصبح أسرع كلما اقترب آيفون الخاص بك من السماعة الذكية

ميزات ساعة آبل الجديدة

ستحصل ساعة آبل على ميزة “Time to Walk” الجديدة وميزة “إضافة أقرب تدريبات إلى المشاهدة”. “يتم تنزيل Time to Walk Workouts عندما تكون ساعة آبل متصلة بالطاقة وبالقرب من آيفون الخاص بك”. في حين أنه لا يُعرف الكثير عن هذه الميزة حتى الآن، فإننا نتوقع إصدار المزيد من التفاصيل بمجرد استقرار التحديث.

إضافات أخرى

من المتوقع أيضًا أن تضيف آبل تحذيرات جديدة للإصلاحات غير المصرح بها لسلسلة آيفون 12الجديدة. ستنبه هذه التحذيرات المستخدمين إذا تم إصلاح مكونات مثل الكاميرا أو استبدالها بأجزاء أخرى. من المرجح أن يرى المستخدمون الذين يقومون بأي إجراءات من هذا القبيل على هواتفهم تحذير “غير قادر على التحقق من أن جهاز آيفون هذا يحتوي على كاميرا أصلية من آبل” على هواتفهم. من المحتمل ألا يرى مستخدمو أجهزة آيفون القديمة بما في ذلك سلسلة آيفون 11هذه التحذيرات.

سيتمكن آيفون الآن أيضًا من مسح رموز QR الأصغر والإصلاحات للعديد من المشكلات المتعلقة بأداة اللياقة البدنية وصور HDR وإعدادات اللغة على لوحة المفاتيح. وفي حين لم يتم الكشف رسميًا عن تاريخ التحديث الجديد بعد، من المتوقع أن تعلن آبل عن ذلك بعد فترة وجيزة من استقرار التحديث بما يكفي لطرحه بشكل نهائي.