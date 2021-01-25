هل الزيادات الأخيرة في أعداد الإصابات بـ«كورونا» مُقلقة؟.. باحث في علم الفيروسات يجيب (فيديو)

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كشفالباحث في علم الفيروسات الدكتور أحمد القحطاني، أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ خلال الفترة الماضية بالمملكة.

وقال الدكتور القحطاني خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن عدد الإصابات بكورونا ارتفع خلال الفترة الماضية بسبب الإجازة وكثرة التنقلات واللقاءات الأسرية.

واستبعد أن يتسبب ارتفاع الإصابات في رجوع المملكة إلى المربع الأول، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ليست مقلقة مقارنة بالدول الأخرى التي تخطت الإصابات فيها عشرات الآلاف.

وأكد أن حالات الإصابة في المملكة بالمنحنى المنخفض – ولله الحمد-.