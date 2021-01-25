تطوير بخاخ أنفي يمنع «كورونا» من التسلل للرئتين

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بدأ باحثون من “جامعة برمنغهام” البريطانية بتطوير بخاخ للأنف منذ ابريل الماضي، ويمكن شراؤه من الصيدليات بأرخص الأسعار ، حيث سيعمل البخاخ على منع الفيروس طوال يومين من الوصول إلى وليمته الرئيسية، وهو الجهاز التنفسي.

ووفقاً لـ”العربية.نت”، فإن بخاخ الرذاذ الأنفي، مصنوع من مكونات تمت الموافقة عليها سابقا للاستخدام الطبي، أي أنه لا يحتاج لموافقة أخرى لطرحه للبيع.

وقال الباحث الرئيسي في الفريق العلمي الدكتور مكس، إن هدف المطورين “هو إحداث تأثير بأسرع وقت ممكن، لذلك نرغب بأن نرى هذا (التأثير) يحدث بحلول الصيف المقبل”، وشرح أن الرذاذ يمنع العدوى لأنه يلتصق بالفيروس في الأنف ويغطيه، بحيث لا يمكنه الهرب، بل “يجعله غير نشط وغير ضار” كما قال.

ويعتقد الباحثون أن استخدام البخاخ 4 مرات في اليوم، كاف للحماية العامة، إضافة إلى أنه آمن بما يكفي لاستخدامه (السائل) كل 20 دقيقة إذا لزم الأمر، فيما لو كان المستخدم في بيئة عالية الخطورة مثلا، وهي نتائج توصل إليها مختبر للفيروسات في مستشفى St Peter’s Hospital الواقع في بلدة بمقاطعة Surrey في جنوب شرق إنجلترا، وسبق أن أعلن أنه يجري تجربة رذاذ يقتل 99.99% من الفيروس.