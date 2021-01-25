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تعرّف على خسائر «واتساب» بعد إعلانه عن التحديث المثير للجدل

تعرّف على خسائر «واتساب» بعد إعلانه عن التحديث المثير للجدل
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تواصل – وكالات :

كشف تقرير لصحيفة “جارديان” البريطانية، أن تطبيق “واتساب” للمراسلات خسر ملايين المستخدمين خلال الأسابيع الأخيرة، بعد إعلانه إطلاق تحديث مثير للجدل يشارك بياناتهم مع شركته الأم “فيسبوك”.

ورغم أن “واتساب” أجّل إطلاق هذا التحديث الذي كان من المقرر أن يبدأ العمل به في 8 فبراير، فإن التطبيق شهد “هجرة جماعية” إلى خدمات بديلة يرى المستخدمون أنها أكثر أمانا وخصوصية، مثل “سيغنال” و”تليغرام” ، بحسب روسيا اليوم .

وخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير، حمل 25 مليون شخص على مستوى العالم تطبيق “تليغرام” على هواتفهم، فيما اكتسب “سيغنال” 7.5 مليون مستخدم جديد، وفقا لأرقام نشرتها لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني.

المركز الثالث والعشرين

وترجح بيانات أن هذه الأرقام اتجهت إلى “هجر” واتساب، في تراجع غير مسبوق بأعداد مستخدمي التطبيق.

وفي المملكة المتحدة على سبيل المثال، هبط “واتساب” في قائمة أكثر التطبيقات تنزيلا في بداية يناير، من المركز الثامن إلى الثالث والعشرين، وفي المقابل فإن تطبيق “سيغنال” الذي لم يمكن من بين أكثر ألف تطبيق تحميلا في البلاد، صعد إلى المرتبة الأولى خلال أيام.

ونقلت “غارديان” عن مديرة السياسة العامة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في “واتساب” نيام سويني، قولها: “أعتقد أن الهجرة الجماعية من التطبيق مرتبطة بتحديث شروط الخدمة”.

وقالت نيام سويني إن “الهدف من التحديث القيام بأمرين: تمكين مجموعة جديدة من الميزات حول رسائل الأعمال، وتقديم توضيحات وتوفير قدر أكبر من الشفافية حول سياسات الشركة الموجودة مسبقا”.

وتابعت: “لا توجد تغييرات على مشاركة البيانات مع فيسبوك في أي مكان في العالم”.

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