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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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تعيين رئيس ونائب مجلس إدارة «السعودية للكهرباء»

تعيين رئيس ونائب مجلس إدارة «السعودية للكهرباء»
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تواصل – فريق التحرير:

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي بتاريخ 21/01/2021م، تعيين معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان، رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتور نجم بن عبدالله الزيد، نائباً لرئيس مجلس الإدارة  خلال دورة المجلس الجديدة التي بدأت بتاريخ 21/01/2021م، وذلك في إطار عدد من القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس.

وعلى صعيد آخر، وافقت الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون للشركة السعودية للكهرباء، التي عقدت يوم الخميس الماضي، على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة، ابتداءً من 21/1/2021م وحتى انتهاء الدورة في 20/1/2024م، وتمت موافقة الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري وبنك الخليج الدولي

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