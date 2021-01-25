«العنف الأسري» يتفاعل مع حالة فتاة تعرضت للتعنيف من قبل والدها بتبوك

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض فتاة للعنف من قبل والدها.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: “إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرضت للعنف من قبل والدها، فقد تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية بتبوك، وتوفير الحماية اللازمة لها وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.”

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد دشنوا هاشتاق كشفوا فيه عن حالة الفتاة بعد تعرضها للتعنيف، وقيامها بطلب المساعدة، وهو الأمر الذي تفاعل معه مركز العنف الأسري.