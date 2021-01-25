تطورات جديدة في قضية الطفل «نهار الحارثي» ضحية استئصال الغدة التناسلية

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كشفت مصادر، أن والد الطفل «نهار» صاحب القضية المعروفة إعلامياً بـ«ضحية الغدة التناسلية»، قرر مقاضاة ثلاثة قياديين ومتحدث في وزارة الصحة أمام المحكمة الإدارية في مكة المكرمة.

وقال سلطان الحارثي والد الطفل، بحسب “عكاظ”، إنه بعد سنتين من التحقيق والجلسات القضائية في الهيئة الصحية الشرعية تم الحكم على طبيب الطوارئ وممرض بإلزامهما بدفع 150 ألف ريال مناصفة، واعترض وكيلنا المحامي على الحكم أمام محكمة الاستئناف بمكة المكرمة للمطالبة بإعادة النظر في الحكم وإعادة التحقيق وتشكيل لجنة من خارج الطائف لتقصي الحقائق لكن الاستئناف رفض الاعتراض ليتم تحويلها للمحكمة العليا.

وكان الحارثي قدر رفع دعوى ضد وزارة الصحة، لاتهامه مستشفى الملك فيصل بالطائف بتأخر استقبال حالة ابنه؛ ما تسبب له في ضمور بإحدى الغدد التناسلية التي تم استئصالها بعد ذلك.