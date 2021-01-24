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«الزعاق»: موسم العقارب يبدأ بعد 13 يوماً بالتزامن مع بداية الربيع (فيديو)

«الزعاق»: موسم العقارب يبدأ بعد 13 يوماً بالتزامن مع بداية الربيع (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن يوم أمس الأحد كان أول أيام الشبط الثاني ويتميز بأن أجواءه متقلبة.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أن موسم العقارب سيأتي بعد 13 يوماً، وقدومه يعني بداية موسم الربيع”.

وأوضح “الزعاق” أن موسم الشبط يكون انفصالياً ومتقلب الأجواء والعنصر الأساسي المتقلب فيه هي الرياح.

وأشار الدكتور خالد الزعاق إلى أن المواسم الانفصالية تحاول الأجواء فيها أن تمتزج مع بعضها، لذلك تكون حركة الرياح فيها متقلبة.

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