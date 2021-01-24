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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ماذا تعرف عن معهد وكلية المسجد النبوي لتعليم العلوم الشرعية؟

ماذا تعرف عن معهد وكلية المسجد النبوي لتعليم العلوم الشرعية؟
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي، أن معهد المسجد النبوي لتعليم العلوم الشرعية افتُتح في رحاب المسجد النبوي عام ١٤٢٣هـ.

وأضافت وكالة شؤون المسجد النبوي أن المعهد يضم المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويتجاوز عدد طلابه (١٢٠٠) طالب وطالبة.

وتضم كلية المسجد النبوي خمسة أقسام علمية:
* القرآن الكريم وعلومه.
* السنة وعلومها.
* قسم الشريعة.
* قسم العقيدة.
* قسم اللغة العربية.

وتمنح كلية المسجد النبوي الشهادة العالية البكالوريوس، ويتجاوز عدد طلابها (١١٢٥) طالب وطالبة.

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