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ضبط مواطنِْين يشتبه تورطهما في اختفاء ووفاة مواطنة في الخرج

ضبط مواطنِْين يشتبه تورطهما في اختفاء ووفاة مواطنة في الخرج
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تواصل – واس:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، أنه تم القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة في محافظة الخرج.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الخرج، تلقت بتاريخ 6 / 6 / 1442 هـ بلاغاً من مواطنة عن تغيب ابنتها (26 عامًا).

وأسفرت نتائج إجراءات الاستدلال الأولية والمتابعة الأمنية عن العثور على جثمانها مدفوناً بمنطقة صحراوية تبعد مسافة (10 كلم) عن المحافظة، وتم القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفائها ووفاتها.

وأضاف الرائد خالد الكريديس أنه يجري استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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