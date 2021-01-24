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«التعليم»: منصة مدرستي مستمرة بعد انتهاء جائحة كورونا

«التعليم»: منصة مدرستي مستمرة بعد انتهاء جائحة كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم أن منصة “مدرستي” سوف تستمر حتى بعد انتهاء جائحة كورونا كالتعليم المدمج وعند حدوث ظروف معينة.

يذكر أن منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

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