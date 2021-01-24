براتب يصل لـ7500 ريال.. فتح باب القبول للتأهيل للعمل بقطاع صناعة الغذاء

تواصل – واس:

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج اليوم، عن بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل الثالث، التي تؤهل الشباب للعمل بقطاع صناعة الغذاء في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية ، والإنتاج الحيواني، وصيانة معدات الإنتاج، وذلك بالتسجيل عبر الرابط: https://a.dfp.edu.sa

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودياً، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول.

وسيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول والحصول على عدة مزايا، منها التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي، ويحصل الخريج على شهادات الدبلوم في تقنيات الألبان والأغذية براتب شهري من 5500 – 7500 ريال ، ومكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب، وتوفير السكن والمواصلات للمتدربين.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم صندوق الموارد البشرية “هدف”، ويقع المعهد في حي المصيف شرق مدينة السيح.