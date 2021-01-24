ولي العهد يعتمد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حتى 2025

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أطلق ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، استراتيجية الصندوق الجديدة للأعوام 2021-2025.

وقال الأمير محمد بن سلمان، في كلمة له بمناسبة إطلاقه الاستراتيجية الجديدة للصندوق السيادي للمملكة، اليوم الأحد، إن “الاستراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة”.

وأضاف ولي العهد أن أصول صندوق الاستثمارات سيتجاوز 7 تريليونات و500 مليار ريال في 2030، موضحا أن صندوق الاستثمارات ضاعف أصوله إلى 1,5 تريليون ريال.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن صندوق الاستثمارات ساهم في تحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمارات ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد السعودي.

وشملت استراتيجية الصندوق 5 أهداف مباشرة من بينها تعظيم أصول الصندوق وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية وتوطين التقنيات والمعرفة، أما غاية الصندوق فشملت في جوانب منها رسم ملامح المستقبل من خلال الابتكار، وانتقاء الفرص وتعظيم الاستثمار للحفاظ على تراث المملكة وتحقيق ازدهارها.

وشملت محاور استراتيجية الصندوق، على التطلع لآفاق الريادة في جميع المجالات، عبر تسخير جهوده لإعادة رسم القطاعات، ودفع عجلة الإبداع، وتحقيق التحول الاقتصادي في المملكة.

وسيعمل الصندوق؛ عبر ثرواته المالية وكفاءاته البشرية المميزة، على بناء شبكة واسعة من العلاقات ويسخر طاقات المملكة في اغتنام الفرص الواعدة.

كما سيكون الصندوق ملهما، عبر قراراته التي تهدف إلى تحقيق تطوير القطاعات وتقدم الأداء وتحسين جودة حياة الإنسان.

فيديو | الأمير#محمد_بن_سلمان: الصندوق ضاعف أصوله إلى تريليون و 500 مليار ريال بنهاية 2020#استراتيجية_صندوق_الاستثمارات#الإخباريةpic.twitter.com/0cjHi6OXqx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)January 24, 2021

فيديو |#ولي_العهد: مجموع الاستثمارات خلال الـ 10 سنوات القادمة سيصل إلى 3 تريليونات ريال#استراتيجية_صندوق_الاستثمارات#الإخباريةpic.twitter.com/FAj7zf7ZWQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)January 24, 2021