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بالأسماء.. «الحرس الوطني» تعلن 341 متقدماً على وظائفها وتدعوهم للمطابقة

بالأسماء.. «الحرس الوطني» تعلن 341 متقدماً على وظائفها وتدعوهم للمطابقة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء (341) متقدماً ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها في 1442/05/12هـ، عبر موقع الوزارة بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي (جدارة) لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية، في “مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية”.

وأوضحت أن المقابلات يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1442/06/18هـ من الساعة (8:45) صباحاً حسب الشروط والمواعيد المحددة لكل متقدم ومتقدمة، مع الأخذ بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فايروس كورونا (كوفيد-19).

• شروط إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية:

1- إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.
2- إحضار سيرة ذاتية باللغة العربية.
3- الالتزام بموعد المقابلة المحدد وفي حال عدم الحضور سيعتبر ذلك عدولاً عن الرغبة في الترشيح.
4- إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحاً بها التخصص والتقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
5- إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.
6- إحضار السجل الاكاديمي مع نسخة منه.
7- إحضار نسخة من شهادات الخبرة والدورات إن وجدت.
8 – إحضار 3 صور حديثة وملونة مقاس 4*6.

وتؤكد الوزارة أنه في حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاط من المتقدمين على نفس الوظيفة.

​عند الاستفسار يمكن الاتصال على الرقم (4912222 تحويلة 23415) والبريد الإلكتروني (GDHR@SANG.GOV.SA) كما يمكن الوصول إلى مقر اللجنة من خلال البحث عن “مركز التدريب والبرامج الثقافية بخشم العان” في برامج خرائط، أو استخدام رمز الاستجابة السريع QR Code .

– وأوضحتوزارة الحرس الوطني أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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