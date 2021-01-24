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تنبيه مهم من «البيئة» لمالكي محطات تعبئة المياه

تنبيه مهم من «البيئة» لمالكي محطات تعبئة المياه
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تواصل- فريق التحرير:

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مالكي محطات تعبئة المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب -المعروفة بمسمى المناهل أو الأشياب- إلى تصحيح أوضاع المناهل القائمة طبقاً لضوابط وشروط مقدمي الخدمة، وبما يتوافق مع اللوائح التنظيمية المتعلقة بذلك.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي عقب صدور نظام المياه، ونظراً لما تقوم به الوزارة من حوكمة وتنظيم لتلك المناهل، ومع قرب صدور تحديث اللائحة التنظيمية الخاصة بها.

وبيّنت أن هذه الإجراءات تستهدف حماية مصادر المياه وضمان استمرار الخدمة وعدم التأثير على توفر المياه لجميع الأغراض البلدية والتنموية في مناطق المملكة كافة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة من تلك المناهل.

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