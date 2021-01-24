«الحمادي»: 4 خطوات لحل مشاكل ضعف و بطء إنترنت الجوال (فيديو)

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نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي باتباع أربع خطوات لحل مشكلة بطء شبكة الإنترنت في الهواتف الجوالة باختلاف أنظمة التشغيل الآيفون والأندرويد.

ونشر الحمادي، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” وعلق عليه بقوله “إذا كنت تعاني من بطء شبكة الإنترنت في جوالك أو عدم عملها بشكل مفاجئ لسبب غير واضح مع وجود تغطية للشبكة في مكانك! فهذه 4 خطوات بالترتيب؛ وبإذن الله راح ستُحل أغلب مشاكل الإنترنت في جوالك بإذن الله.

وتشمل هذه الخطوات للآيفون والاندرويد ما يلي:

– تفعيل وضع الطيران وإعادة تشغيله.

– تفعيل الفور جي وفصله لخمس ثواني ثم تفعيله مرة أخرى.

– تأكد من تحديث برنامج شبكة الاتصال.

– دخول الإعدادات ثم إعادة تعيين إعدادات الشبكة.