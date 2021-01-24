«الأحوال المدنية» تحدد خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الوثائق المشمولة ضمن خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
وتشمل هذه الوثائق ما يلي:
• بطاقة الهوية الوطنية
• سجل الأسرة
• شهادة الميلاد للمواطن
• شهادة وفاة لتابعي المواطن
ويتم الإبلاغ من خلال الخطوات التالية:
– الدخول عبر حسابك في أبشر
– اختيار خدماتي
– الأحوال المدنية
– الإبلاغ عن الوثائق المفقودة
– اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة
– تعبئة البيانات المطلوبة
– حجز موعد إلكتروني عبر خدمة “بدل فاقد”
– إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.