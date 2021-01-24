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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الأحوال المدنية» تحدد خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة (إنفوجراف)

«الأحوال المدنية» تحدد خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الوثائق المشمولة ضمن خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

وتشمل هذه الوثائق ما يلي:

• بطاقة الهوية الوطنية

• سجل الأسرة

• شهادة الميلاد للمواطن

• شهادة وفاة لتابعي المواطن

ويتم الإبلاغ من خلال الخطوات التالية:

– الدخول عبر حسابك في أبشر

– اختيار خدماتي

– الأحوال المدنية

– الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

– اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة

– تعبئة البيانات المطلوبة

– حجز موعد إلكتروني عبر خدمة “بدل فاقد”

– إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.

 

 

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