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«المرور»: سير المركبة بلا لوحة أمامية يعد مخالفة مرورية

«المرور»: سير المركبة بلا لوحة أمامية يعد مخالفة مرورية
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية الإبلاغ عن فقدان لوحات المركبة والتقدم بطلب بدل فاقد، مشددة على أن السير بدون لوحة أمامية يعد مخالفة مرورية.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “في حال فقدان إحدى لوحات المركبة، فإنه يجب الإبلاغ عنها فوراً، والتقدم بطلب “بدل فاقد” لدى أقرب إدارة للمرور”.

وشددت الإدارة العامة للمرور على أن سير المركبة بدون لوحة أمامية يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.

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