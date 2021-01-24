سلطنة عُمان تمدد إغلاق حدودها البرية خوفاً من كورونا

تواصل- وكالات:

أعلنت سلطنة عمان تمديد إغلاق الحدود البرية أسبوعاً لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء العمانية (بناء) اليوم الأحد أن اللجنة العليا المكلفة قررت عقب بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا تمديد الإغلاق لاحتواء انتشار الفيروس، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

وأشارت إلى أن قرار التمديد يستمر حتى يوم الاثنين 1 فبراير المقبل.