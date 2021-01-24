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دراسة تحذر: «كورونا المتحور» أكثر انتشاراً بين الأطفال

دراسة تحذر: «كورونا المتحور» أكثر انتشاراً بين الأطفال
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسات حديثة أن الانتشار السريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بفيروس كورونا المتحور، التي ظهرت في بريطانيا أنها أشد فتكاً من السلالة الأصلية.

وناقشت الدراسات دور الأطفال في جائحة “كوفيد – 19″، موضحة أن البيانات المبكرة تؤشر على أن السلالة الجديدة أكثر انتشاراً في الأطفال من البالغين مقارنة بالسلالات الأخرى.

في سياق متصل، يقول باحثون إن السلالة الجديدة تنتشر في جميع الفئات العمرية وليس فقط في الأطفال. ومع ذلك لا يزال الكثير غير معروف بشأن انتشار الفيروس لدى الأطفال مما تسبب في إغلاق المدارس.

هذا وتقول كاترين بينيت عالمة الأوبئة في جامعة ديكين في ملبورن بأستراليا إنه بسبب الاختلافات البيولوجية لدى الأطفال فهم أقل عرضة للإصابة بالفيروس من البالغين.

وإذا كانت السلالة الجديدة للفيروس تزيد من معدلات الإصابة لدى الأطفال فلا بد من مراجعة أسلوب انتقال العدوى في المدارس.

وتابعت كاترين بينيت أن معظم البلدان تختبر الأشخاص الذين يعانون من الأعراض فقط، لذا فهناك حاجة إلى بيانات أفضل لأن الحالات في الأطفال عادة ما تكون من دون أعراض.

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