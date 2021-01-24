وزير العدل: الاجتهاد القضائي لا بد أن يكون في إطار النص النظامي (فيديو)

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أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن الاجتهاد القضائي لا بد أن يكون في إطار النص النظامي، وأن على القاضي تطبيق النظام حتى لو خالف رأيه الشخصي.

وأضاف الصمعاني، خلال مخاطبته قضاة محاكم جدة اليوم الأحد: أن الولاية التي أعطيت للقاضي جاءت بموجب النظام.

وتابع وزير العدل أن القضاء يعتمد على النهج المؤسسي الذي يبدأ في الدائرة ومن ثم المحكمة ومحكمة الاستئناف وأخيراً المحكمة العليا، موضحا أن رأي القاضي يكون ضمن المؤسسة، ويطبق النظام حتى لو خالف رأيه الشخصي، واجتهاده يكون على ضوء الأنظمة.