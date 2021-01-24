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«الصحة» تُطلق خدمة «العيادات عن بعد».. تعرّف على أهدافها

«الصحة» تُطلق خدمة «العيادات عن بعد».. تعرّف على أهدافها
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تواصل- فريق التحرير:

بدأت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تفعيل خدمة العيادات عن بُعد من خلال «منصة تربط المريض بالطبيب».

وأوضحت الوزارة على حسابها بموقع “تويتر” أنه يتم ربط المريض والطبيب عن طريق منصتي «أناة» و«صحتي»؛ وذلك لتسهيل الوصول للخدمات الصحية.

وتهدف الخدمة إلى تمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة عن بُعد، على الرغم من البعد الجغرافي، وتقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والذي سيسهم في الحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية.

وقالت الوزارة «حرصًا على تيسير الخدمات للمستفيدين، بدأ تفعيل خدمة العيادات عن بعد، الآن إنجاز موعدك بسهولة ويُسر.. موعدك من مكانك».

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