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أستاذ علم الفيروسات بجامعة نجران يحدد أسباب ارتفاع إصابات كورونا مؤخراً (فيديو)

أستاذ علم الفيروسات بجامعة نجران يحدد أسباب ارتفاع إصابات كورونا مؤخراً (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد د. أحمد الشهري، أستاذ علم الفيروسات السريري المساعد بجامعة نجران، أن لقاح فايزر أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية “أن نجاح استراتيجية الاستجابة لهذا الطارئ الصحي في المملكة هي صمام الأمان وهي مثال يحتذى به ونذكره في كل المواقف والمناسبات التي نعقدها في هذه الأيام”.

وتابع د. الشهري “قد تكون الأجواء الباردة والجافة سبباً في تجمع بعض الناس للجلوس والتجمع في أماكن دافئة ومغلقة مع التهاون في مسألة التباعد الآمن خاصة أنها تزامنت مع إجازة منتصف العام، أحد أهم أسباب تزايد الإصابات في الفترة الأخيرة”.

وطالب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية على مستوى المجتمع والأفراد لتظل المملكة مثالا يحتذى به في التعامل مع الجائحة.

 

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