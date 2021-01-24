مقطع مؤثر لـ«مسن» يتدبر القرآن ويتأثر بآياته

تواصل – فريق التحرير :

شهدت منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” ، تفاعلاً واسعاً مع مقطع فيديو لمسن أثناء استماعه للقرآن الكريم وتأثره به.

وأظهر الفيديو المتداول، المواطن وهو يمسك في يده “مسجل صوتي”، ويستمع للآية الكريمة من سورة لقمان: “وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ”، ويتأثر بها ويردد مع القارئ.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المقطع، داعين الله أن يمده بالصحة والعافية، مشيرين لفضل القرآن الكريم في تطهير القلوب، والفلاح في الدنيا والآخرة.

وقال مغرد: “اندماج تام واستمتاع وتدبر وكأنه يلقي علينا محاضرة قيمة لنتعلم منه ونتقتدي به، هكذا يجب الإنصات وتدبر الآيات للقرآن الكريم اللهم زدنا من فضلك ونعيمك يارب العالمين”.

وأضاف آخر: “هؤلاء هم البركة هؤلاء من استمعوا للقرآن بقلوبهم وعقولهم فأثر على جميع حواسهم وجعلهم يحسون بلذة الاستماع لكلام الله”.