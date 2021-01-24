عبر «التلفزيون الإيراني».. اتهام «حسن روحاني» بتعاطي المخدرات

تواصل – وكالات :

اتهم رجل دين في إيران، الرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر شاشات التلفزيون الرسمي في البلاد بتعاطي المخدرات.

ولم يكن الاتهام موجهًا من قبل مسؤولي التلفزيون الرسمي في إيران، ولكن كان من قِبل أحد الضيوف الحاضرين في أحد البرامج الحوارية على التلفزيون الإيراني، بحسب “روسيا اليوم”.

واتهم رجل الدين أحمد جهان بزرغي، عضو هيئة التدريس في معهد الثقافة والفكر الإسلامي، عبر منصة التلفزيون الرسمي، الرئيس الإيراني بعدم الاكتراث بمشاكل البلاد، قائلًا: “روحاني غير مهتم بمشاكل البلاد. ربما يجلس في منزله بجانب الموقد متجاهلًا ما يحصل في بلاده”.

وقال جهان بزرغي أن روحاني لا یتواصل مع الوزراء في الحكومة الإيرانية، فيما لم يشر جهان بزرغي مباشرةً لتعاطي روحاني للمخدرات، لكن استخدامه مصطلح “يجلس في منزله بجانب الموقد” هو ما أشعل فتيل الأزمة، حيث يستخدم هذا التعبير في إيران للكناية عن تعاطي الشخص للمخدرات.

وعلى ضوء ذلك، طالب مكتب الرئيس الإيراني، هيئة الإذاعة والتلفزيون في البلاد، بتقديم توضيح حول ما حدث، متهمًا إياها بإهانة الرئيس روحاني ، كما هدد الرئيس الإيراني كذلك برفع قضية ضد التلفزيون الرسمي.