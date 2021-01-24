الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف قيادية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

وظائف قيادية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف
0

تواصل- فريق التحرير :

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظائف قيادية شاغرة، للعمل لدى شركة الأوقاف للاستثمار بمدينة الرياض (الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف)، بمسمى (مدير عام الموارد البشرية).

وكشفت الهيئة عن عدد من الاشتراطات كما يلي:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

• درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها

• خبرة مهنية لا تقل عن 15 سنة في مجال الموارد البشرية، منها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المناصب الإدارية

• معرفة قوانين التعويضات والمزايا المحلية وقوانين العمل

• إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف إلى أن التقديم مُتاح حت يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب ، من خلال الرابط التالي :هنا.

مواد ذات صلة

«الخطوط السعودية للتموين» تعلن عن توفر وظائف شاغرة

«الخطوط السعودية للتموين» تعلن عن توفر وظائف شاغرة

حكم كتابة «وقف على روح فلان» على المصاحف

حكم كتابة «وقف على روح فلان» على المصاحف

وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

لحمَلة الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه.. وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

لحمَلة الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه.. وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>