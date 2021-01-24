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نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» بشأن تناول الأطفال لأدوية «الباراسيتامول»

نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» بشأن تناول الأطفال لأدوية «الباراسيتامول»
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تواصل- واس:

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن دواء الباراسيتامول من أكثر الأدوية شيوعًا لتسكين الآلام وخفض الحرارة عند الأطفال والبالغين.

وأوضحت “الباراسيتامول” أن آمن وفعّال في حال اُستخدم بالطريقة الصحيحة والمقدار المناسب، إذ إن تناول جرعة زائدة منه قد ينتج عنها تسمم دوائي يسبّب تلفًا للكبد.

وتنصح الهيئة والدواء بعدم تقديم جرعات الباراسيتامول للأطفال مع أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول مثل أدوية الزكام والبرد، ومضادات الحساسية، والسعال، وذلك لتفادي حالات التسمم الناتجة عن الحساب غير الدقيق للجرعات، ويمكن التأكد من وجود الباراسيتامول في تلك الأدوية من خلال قراءة جدول مكونات الدواء، أو سؤال الطبيب أو الصيدلي.

وتختلف جرعات دواء الباراسيتامول من طفل لآخر، وذلك بناءً على عمر ووزن الطفل وتركيز الدواء في شكله النهائي على العبوة، ولتسهيل تحديد الجرعة المناسبة يمكن استخدام “حاسبة جرعة البراسيتامول” في الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال تطبيق “طمني” المتاح على نظامي التشغيل“IOS”و “أندرويد“.

وعند استخدام باراسيتامول للطفل دون وصفة طبية يفضّل سؤال الصيدلي عن الجرعة المناسبة، وعدد الجرعات الممكنة خلال اليوم الواحد، وكم مدة استخدام الدواء، كما يجب استخدام وحدة القياس الموجودة مع الدواء (الملعقة، والقطارة، والغطاء) أو المقياس الذي يحدده الصيدلي.

وتشدّد “الهيئة” على أهمية تجنب تقريب كمية الجرعة إلى جرعة أكثر من المحددة، أي إنه في حال أن الجرعة المحددة للطفل 2.5 مل والمقياس المرفق مع الدواء محدد على 2 أو 3، ففي هذه الحالة يفضّل أخذ 2 مل.

كما تؤكد على أنه من الواجب مراجعة الطبيب قبل استخدام دواء باراسيتامول في حال كان الطفل يعاني من أمراض في الكبد، أو كان عمره أقل من شهرين، أو استمر الألم أو الحرارة أكثر من ثلاثة أيام أو ظهرت أعراض حساسية كاحمرار الجلد أو حصول طفح جلدي.

ويمكن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية والخلل في جودتها عن طريق نظام “تيقظ” الإلكتروني، أو من خلال تطبيق الأجهزة الذكية “طمني” المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”، إضافةً إلى مركز الاتصال الموحد (19999).

 

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