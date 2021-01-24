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احذر.. الإفراط في تناول البصل يؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض

احذر.. الإفراط في تناول البصل يؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض
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تواصل- فريق التحرير:

حذر تقرير طبي من خطورة الإفراط في تناول البصل رغم فوائده الكثيرة لصحة الجسم، وأبرزها تقوية جهاز المناعة.

ووفقاً لموقع “ذا هيلث سايت” الطبي، فإن البصل يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي يمكن أن تسبب الانتفاخ والتعب وتشنجات البطن وسوء الهضم وحرقة المعدة لدى بعض الأشخاص.

وقد يعاني بعض الأشخاص من تهيج الجلد أو الأكزيما بعد ملامسة الجلد هذا النوع من الخضروات، ويمكن أن يتداخل تناول كمية كبيرة منه أيضا مع الأدوية المسيلة للدم المستخدمة في علاج بعض أنواع أمراض القلب.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية من البصل قد يعانون من الحكة والاحمرار في عيونهم، والأشخاص المصابين بالارتجاع الحمضي يجب عليهم تجنب تناول البصل لأن ذلك يمكن أن يزيد من حالات الإصابة بالحموضة المعوية.

 

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