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«المفتي» لـ«القضاة»: انظروا للخصوم نظرة الرحمة والإحسان واسمعوا الطرفين بتواضع ورفق

«المفتي» لـ«القضاة»: انظروا للخصوم نظرة الرحمة والإحسان واسمعوا الطرفين بتواضع ورفق
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تواصل – فريق التحرير :

وجَّه المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، نصيحة هامة للقضاة.

وأوصى آل الشيخ القضاة، بالنظر إلى الخصوم الذين يأتونهم على اختلاف اتجاهاتهم وطبائعهم وأخلاقهم، بنظرة الرحمة والإحسان وحُسن الرفق بالناس وتقبل مشاكلهم والتواضع معهم.

وأوضح خلال تسجيل صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أن كل خصم يدعي الحق لنفسه، داعياً القضاة إلى سماع الطرفين بتواضع ورفق حتى يستطيع أن يقنع الجميع خاصة المخالف بالحكم الذي يصدره، فيعود وقد اقتنع أن الحق عليه.

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