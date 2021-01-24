هل يستخدم «الكي» في علاج الغدة الدرقية؟.. استشاري يجيب

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أوضح استشاري طب الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، حقيقة استخدام الكي في علاج أمراض الغدة الدرقية.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن الكيلا يستخدم في علاج أمراض الغدة الدرقيةويشوه الجسم، مضيفاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “وأنهى أُمّتي عن الكي”.

وكان الجهني قد أشار إلى أن هناك 6 أسباب لانخفاض الهرمون المحفز لهرمون الغدة الدرقية وهي: (الاكتئاب- متلازمة كشنج – كورتيزون أو بعض أدوية الصرع- فشل بوظيفة الكلى- ضخامة الأطراف- أمراض الغدة النخامي).

وأضاف أنه قد يشخص نشاط الغدة الدرقية بالخطأ، ويتم صرف الدواء ولكن العلاج يتم عن طريق علاج المسبب الرئيسي.