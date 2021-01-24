«الإحصاء»: 83 ألف مواطن دخلوا سوق العمل خلال العام الماضي

تواصل- فريق التحرير:

كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع أعداد المشتغلين السعوديين في الفترة من نهاية ديسمبر 2019 إلى نهاية سبتمبر 2020.

وأوضحت البيانات أن 83 ألف سعودي سواء ذكور أو إناث دخلوا سوق العمل في الفترة المذكورة مقابل خروج 19 ألف أجنبي خلال نفس الفترة- وفقاً لـ”الوطن”-.

وأبانت أن صيف العام الماضي في الفترة من شهر «يوليو» وحتى شهر «سبتمبر» الأكثر تسجيلا لدخول السعوديين سوق العمل مقابل مغادرة العدد الأكبر من الأجانب خلال الفترة نفسها.

وشهد الربع الثالث من العام 2020 دخول 81,854 سعوديا لسوق العمل مقابل خروج 257,170 أجنبيا، وبلغ عدد السعوديين المشتغلين في الاقتصاد 3,253,276 سعوديا وسعودية بنهاية الربع الثالث من 2020 مقابل 3.170.272 بنهاية الربع الرابع 2019.