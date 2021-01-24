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دراسة تكشف عن علاج شهير فعال ضد فيروس كورونا

دراسة تكشف عن علاج شهير فعال ضد فيروس كورونا
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تواصل – وكالات :

أظهرت تجارب سريرية أن عقارا مضادا للالتهاب يحمل اسم “كولشيسين” فعال في معالجة مرضى كوفيد-19 وتخفيف مخاطر حصول مضاعفات من جراء المرض، وفق ما أفاد باحثون في كندا.

وقال معهد مونتريال لأمراض القلب في بيان، مساء الجمعة، إن نتائج هذه الدراسة تعد “كشفا علميا كبيرا”، وتجعل الكولشيسين الذي يستخدم لعلاج مرض النقرس “أول عقار يؤخذ من طريق الفم في العالم يمكن استخدامه لعلاج مرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات” ، بحسب سكاي نيوز .

وأضاف البيان أن نتائج الدراسة أظهرت أن الكولشيسين قلل بنسبة 21 بالمئة مخاطر الوفاة أو الحاجة إلى دخول المستشفى لدى مرضى كوفيد-19 مقارنة بمن شاركوا في التجارب وتم إعطاؤهم دواءً وهميا.

وأجريت الدراسة في كندا والولايات المتحدة وأوروبا وأميركا الجنوبية على 4.488 مريضا.

ولدى 4.159 من المشاركين الذين ثبتت اصابتهم بكوفيد-19 عبر اختبار “بي سي آر”،  أدى استخدام الكولشيسين الى خفض الحاجة لدخول المستشفى بنسبة 25 بالمئة وخفض الحاجة الى التنفس الاصطناعي بنسبة 50 بالمئة وخفض الوفيات بنسبة 44 بالمئة.

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