«الخطوط السعودية للتموين» تعلن عن توفر وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر وظائف شاغرة في كل من (الرياض، جدة ، الدمام)، للرجال والنساء ، من حملة البكالوريوس وفق التالي:
1 – مشرف مدني – Supervisor, Civil – 5004882 – جدة
2 – مدير التقارير القانونية والضرائب وضريبة القيمة المضافة – Manager, TAX & VAT Statutory Reporting – جدة
3 – فني سيارات – Technician, Auto – 5001744 – جدة
4 – طباخ – Cook – جدة
5 – مراقب الجودة – Quality Controller – الرياض
6 – مراقب الجودة – Quality Controller – الدمام
وأوضحت أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي :هنا.