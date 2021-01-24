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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الخطوط السعودية للتموين» تعلن عن توفر وظائف شاغرة

«الخطوط السعودية للتموين» تعلن عن توفر وظائف شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر وظائف شاغرة في كل من (الرياض، جدة ، الدمام)، للرجال والنساء ، من حملة البكالوريوس وفق التالي:

1 –  مشرف مدني – Supervisor, Civil – 5004882 – جدة

2 – مدير التقارير القانونية والضرائب وضريبة القيمة المضافة – Manager, TAX & VAT Statutory Reporting – جدة

3 – فني سيارات – Technician, Auto – 5001744 – جدة

4 – طباخ – Cook – جدة

5 – مراقب الجودة – Quality Controller – الرياض

6 – مراقب الجودة – Quality Controller – الدمام

وأوضحت أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي :هنا.

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