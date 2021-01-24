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خبراء يحسمون الجدل بشأن المدة الزمنية الفاصلة بين جرعتي لقاح «فايزر»

خبراء يحسمون الجدل بشأن المدة الزمنية الفاصلة بين جرعتي لقاح «فايزر»
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تواصل – وكالات :

حث خبراء بريطانيون في شؤون الصحة، مؤخرا، على إعادة النظر في طول المدة الفاصلة بين جرعتي لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن العلماء حثوا على خفض المدة بين الجرعتين إلى ستة أسابيع فقط، عوض فترة من 12 أسبوعا يجري انتظارها حاليا.

وصدرت هذه التوصية عن الجمعية الطبية البريطانية، بينما تمضي البلاد قدما في حملة تطعيم واسعة لأجل تحصين أكبر عدد ممكن من البالغين ضد العدوى المسببة لمرض “كوفيد 19”.

وكانت الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية قد حددت فارق 12 أسبوعا من أجل ضمان تلقيح عدد أكبر من الناس في أقرب وقت.

أما شركة “فايزر”، فاعتمدت مدة فاصلة من 21 يوما بين الجرعتين حين قامت بالتجارب السريرية لأجل اختبار النجاعة ضد العدوى.

وأبدى رئيس الجمعية الطبية البريطانية، شاند ناغبول، رغبته في إجراء مباحثات مع الحكومة بشأن المدة الفاصلة بين الجرعين.

وأضاف أن الاقتصار على مدة فاصلة من ستة أسابيع من شأنه أيضا أن يضمن تلقيح عدد كبير من الناس، كما أنه سيكون أكثر انسجاما مع ما تقوم به دول أخرى.

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