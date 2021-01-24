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خطوات بسيطة لاكتشاف كل ما يعرفه عنك «فيس بوك» من معلومات

خطوات بسيطة لاكتشاف كل ما يعرفه عنك «فيس بوك» من معلومات
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تواصل – فريق التحرير :

يشعر البعض بالقلق من جمع فيس بوك معلومات شخصية عنهم، ولحسن الحظ يمكنك اكتشاف ما يعرفه موقع التواصل الاجتماعي عنك بسهولة.

وتتيح شركة فيسبوك تنزيل البيانات والمعلومات التي خزنتها عنك، وأوضحت صحيفة ذا صن البريطانية، أنه يمكن القيام بذلك في بضع خطوات بسيطة كالتالي :

– تسجيل الدخول إلى واتس أب على متصفح الويب.

– انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك وانقر فوق السهم المتجه لأسفل في الزاوية اليمنى العليا.

– انقر فوق “الإعدادات والخصوصية” ثم “الإعدادات” ثم “معلوماتك على فيس بوك.

– هنا ستتمكن من إلقاء نظرة على “سجل الأنشطة” لمعرفة ما كنت تفعله على فيس بوك.

– القسم الأكثر فائدة هو “الوصول إلى معلوماتك”.

– انقر على علامة التبويب وستتمكن من رؤية جميع أنواع البيانات المختلفة التي حفظها فيس بوك عنك منذ أن فتحت حسابك، ويتضمن ذلك محفوظات الدفع والرسائل والمنشورات وحتى العناصر التي نقلتها إلى المهملات.

– ستتمكن من رؤية كل صديق أضفته من قبل وحتى من قمت بإرسال “نكزة” إليه منذ سنوات.

– ويمكن العثور على سجل البحث وبيانات موقع تسجيل الدخول وحتى التسجيلات الصوتية في هذا القسم.

– وإذا كنت تريد نسخة شخصية مما يخزنه فيس بوك عنك فعليك تنزيل السجل، وذلك من خلال خيار “تنزيل معلوماتك”.

– حدد هذا الخيار ثم اختر نوع الملف الذي ترغب في تنزيل المعلومات به، وقد يستغرق تنزيل الملف بعض الوقت إذا كان حسابك قديم جداً، ويمكنك تنزيل نسخة كاملة، أو يمكنك فقط تحديد أنواع المعلومات ونطاقات التواريخ التي تريدها.

– وبمجرد إنشاء نسختك، ستكون متاحة للتنزيل لبضعة أيام، وإذا كنت ترغب في عرض معلوماتك دون تنزيلها، فيمكنك الوصول إلى هذه المعلومات في أي وقت.

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