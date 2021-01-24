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الصحة الأمريكية: حالات رد الفعل التحسسي المفرط للقاح مودرنا «نادرة»

الصحة الأمريكية: حالات رد الفعل التحسسي المفرط للقاح مودرنا «نادرة»
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تواصل – أ ف ب :

تعد حالات رد الفعل التحسسي المفرط للقاح مودرنا ضد كورونا “نادرة”، وظهرت فقط لدى 10 أشخاص من بين أكثر من 4 ملايين تلقوا الجرعة الأولى في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت السلطات الصحية.

ولم تؤد أي من هذه الحالات العشر إلى الوفاة. وكتبت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “بناءً على هذه الفحوصات الأولية، فإن الصدمات التحسسية عقب حقن لقاح موديرنا ضد كورونا هي حدث نادر”.

ودرست وكالة الصحة العامة الفدرالية الرئيسية في البلاد خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر (كانون الأول) إلى 10 يناير (كانون الثاني)، 108 حالات محتملة تم الإبلاغ فيها عن حصول رد فعل تحسسي من أصل 4,041,396 جرعة أولى تم حقنها.

وتبين بالفعل أن 10 حالات فقط تشكل صدمة تحسسية، بينها ست حالات تطلبت دخول المستشفى (تمت معالجة الحالات الأخرى في قسم الطوارئ).

ويمثل ذلك 2.5 صدمة تحسسية لكل مليون حقنة. ويبلغ المعدل بالنسبة للقاح فايزر 11,1 حالة صدمة لكل مليون حقنة، وفقاً لدراسة سابقة أجراتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ومن بين الحالات العشر، يعاني 9 أشخاص بالفعل من ردود فعل تحسسية سابقة، على سبيل المثال لبعض الأدوية أو الأطعمة، ولكن ليس بعد تلقي لقاح. وظهرت العوارض بعد 15 دقيقة من الحقن لدى تسعة منهم، وأكثر من 30 دقيقة لدى حالة واحدة.

الجدير بالذكر أن هؤلاء الأشخاص العشرة الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و63 عاماً، كانوا جميعاً من النساء. ولوحظت هذه الغلبة أيضاً في ردود الفعل التحسسية تجاه لقاح فايزر، ولكن يمكن تفسير ذلك بكون نسبة النساء اللواتي تلقين اللقاح أكبر من الرجال (ثلثين من النساء مقابل ثلث من الرجال).

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