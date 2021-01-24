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«صحة الشرقية»: تطعيم 66 ألف شخص ضد كورونا.. وزيادة العاملين بمركز اللقاحات إلى 320

«صحة الشرقية»: تطعيم 66 ألف شخص ضد كورونا.. وزيادة العاملين بمركز اللقاحات إلى 320
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تواصل فريق التحرير :

كشفت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن حالات التطعيم ضد فايروس «كورونا»، بمركز معارض الظهران ارتفع إجماليها إلى 66 ألف متطعم حتى الخميس الماضي.

وأوضحت بحسب «عكاظ»، أنه تمت زيادة العاملين في مركز اللقاحات إلى 320 كادرا على ورديتي عمل، والطاقة الاستيعابية في مركز اللقاحات بالشرقية تستوعب 4500 يومياً.

وكانت الصحة قد أكدت أن الجرعة الثانية من اللقاح المعتمد حالياً في المملكة يمكن إعطاؤها خلال 6 أسابيع بعد الجرعة الأولى ، نظراً لتأخر وصول الدفعات المقررة من لقاح كورونا المعتمد إلى المملكة والدول التي تصدر لها الشركة اللقاح، بسبب تعديلات تجريها الشركة الصانعة في خطوط الإنتاج، وتقوم «الصحة» حالياً بإعادة جدولة المواعيد الجديدة لمن لم يحصل على اللقاح.

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