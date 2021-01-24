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«حساب المواطن»: استمرار تعليق التسجيل باستثناء «إضافة التابعين»

«حساب المواطن»: استمرار تعليق التسجيل باستثناء «إضافة التابعين»
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تواصل – فريق التحرير :

أعاد برنامج حساب المواطن، التأكيد على استمرار تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمُتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج، وأوضح أنه يستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

وجاء تأكيد البرنامج في رده على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن مدى إمكانية إعادة تسجيله مجدداً بعد إيقاف حسابه لعدم تصحيح البيانات خلال المدة المُحددة.

وأكد البرنامج على عدم وجود تاريخ معين لعودة استقبال الطلبات الجديدة، مبيناً أنه ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    ليش معلقين حسابي حتا اشعار اخر ؟؟؟ولا استفيد من بدايه كون شهر واحد فقط

    اضافة رد

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