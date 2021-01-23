«الخضير» يوضح حكم الصلاة مع وضع اللثام على الفم بسبب البرد

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أوضح الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الصلاة مع وضع اللثام على الفم بسبب البرد.

جاء ذلك في رد من الشيخ على سؤال جاء فيه “مع اشتداد البرد يُصلي الإنسان أحيانًا وهو واضع اللثام على فمه، فهل يُؤثر هذا الفعل على صحة الصلاة؟”.

وقال الشيخ الخضير “إن أهل العلم ينصون على كراهية التلثُّم أثناء الصلاة، فالأولى ألَّا يَتلثَّم، وإذا وُجدت حاجة تدعو إلى ذلك مِن بردٍ شديدٍ أو رائحةٍ كريهةٍ أو شيءٍ من هذا فإنه حينئذٍ لا بأس به؛ لأن الكراهةَ عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة، كما أنه إذا سَجَدَ وهو مُتلثِّم فسجد على اللثامِ والأنفِ تبعًا للجبهة من الأعضاء السبعة وقد وُجد الحائل المُباشر فإنه حينئذٍ يُكره السجود على الحائل المُباشر، بخلاف الحائل المُنفصل، -ومثلما قلنا- الكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة، فإذا وُجدت الحاجة فلا مانع من ذلك، وإلا فالأصل الكراهة”.