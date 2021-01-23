الشيخ الماجد يوضح حكم من يقرأ أكثر من جزء في الركعة الواحدة (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور سليمان الماجد، حكم من يقرأ في الركعة الواحدة بأكثر من جزء، وهل هذا جائز؟.

وقال الشيخ الماجد، في برنامج “يستفتون” على “قناة الرسالة”: “هذا من أحسن الأعمال ، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طول القنوت وهو طول القيام”.

وتابع الشيخ سليمان الماجد “هذا يكون بالترتيل والتدبر والتمهل في قراءة آيات القرآن الكريم”؟