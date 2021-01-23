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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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الشيخ الماجد يوضح حكم من يقرأ أكثر من جزء في الركعة الواحدة (فيديو)

الشيخ الماجد يوضح حكم من يقرأ أكثر من جزء في الركعة الواحدة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سليمان الماجد، حكم من يقرأ في الركعة الواحدة بأكثر من جزء، وهل هذا جائز؟.

وقال الشيخ الماجد، في برنامج “يستفتون” على “قناة الرسالة”: “هذا من  أحسن الأعمال ، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طول القنوت وهو طول القيام”.

وتابع الشيخ سليمان الماجد “هذا يكون بالترتيل والتدبر والتمهل في قراءة آيات القرآن الكريم”؟

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