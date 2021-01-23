الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ضبط قائد مركبة صدم سيارة شاب من أصحاب الهمم

ضبط قائد مركبة صدم سيارة شاب من أصحاب الهمم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، أنه تم القبض على قائد مركبة صدم سيارة أحد الشباب من أصحاب الهمم.

وقالت الإدارة، في تغريدة عبر “تويتر” ردا على رسالة مغرد: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

وجاء في الرسالة “إن صاحب المركبة صدم سيارة أحد الشباب من أصحاب الهمم عند عودته إلى منزله مساء الخميس وهرب دون الاهتمام به أو الاطمئنان عليه بجدة في حي الجامعة، ونرجو من إدارة المرور التحري عنه وتطبيق النظام بحقه، مضيفا “هذه الشريحة من أبناء المجتمع غاليين علينا جميعهم”.

مواد ذات صلة

ضبط آلاف المركبات المتوقفة في أماكن ذوي الإعاقة بمختلف مناطق المملكة

ضبط آلاف المركبات المتوقفة في أماكن ذوي الإعاقة بمختلف مناطق المملكة

عقب موافقة مجلس الوزراء.. «المرور» توضح شكل اللوحة ذات الشعار المميز

عقب موافقة مجلس الوزراء.. «المرور» توضح شكل اللوحة ذات الشعار المميز

«مرور الخرج» يضبط قائد مركبة قطع الإشارة الحمراء بسرعة عالية

«مرور الخرج» يضبط قائد مركبة قطع الإشارة الحمراء بسرعة عالية

«المرور»: ضبط قائد مركبة متهور تجاوز المسارات وعرض حياة الآخرين للخطر

«المرور»: ضبط قائد مركبة متهور تجاوز المسارات وعرض حياة الآخرين للخطر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>