ضبط قائد مركبة صدم سيارة شاب من أصحاب الهمم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، أنه تم القبض على قائد مركبة صدم سيارة أحد الشباب من أصحاب الهمم.

وقالت الإدارة، في تغريدة عبر “تويتر” ردا على رسالة مغرد: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

وجاء في الرسالة “إن صاحب المركبة صدم سيارة أحد الشباب من أصحاب الهمم عند عودته إلى منزله مساء الخميس وهرب دون الاهتمام به أو الاطمئنان عليه بجدة في حي الجامعة، ونرجو من إدارة المرور التحري عنه وتطبيق النظام بحقه، مضيفا “هذه الشريحة من أبناء المجتمع غاليين علينا جميعهم”.